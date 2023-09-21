Цены на бензин и дизель на бирже продолжили снижение

Снижение оптовых цен на бензин и дизельное топливо, начавшееся на этой неделе, продолжилось на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг. Это произошло на фоне их рекордного роста в последние месяцы. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

По данным биржи, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 5,74%, до ₽61 883 тыс. за тонну, АИ-95 подешевел на 3,97%, до ₽66 521 тыс. ₽ за тонну. Цена летнего дизельного топлива упала более чем на 2%, до ₽71 869 тыс. за тонну.

В то же время выросли биржевые котировки топочного мазута — на 2,57%, до ₽38 602 тыс. за тонну. Значительный рост показали цены на авиакеросин — плюс 17 54%, до ₽80 884 тыс. за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась на 2,64%, до ₽27 756 тыс. за тонну. В основных регионах производства СУГ — на Урале и в Сибири — данный вид топлива подешевел на 3,67%, до ₽22,626 тыс. за тонну.

Снижение цен началось на фоне ряда заявлений чиновников о необходимости жесткой регулировки топливного рыка. Недавно правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива.

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