Депутат: россияне больше не смогут купить алкоголь по водительским правам

Читатель «Газеты.Ru» рассказал, что продавцы в сетевом магазине не хотели продавать ему алкоголь по водительскому удостоверению — по их словам, для этого нужен паспорт. Такой запрет продавцы аргументировали разъяснениями Верховного суда РФ от мая 2023 года: ВУ не включено в перечень документов, удостоверяющих личность, и не может заменять паспорт.

Депутат Госдумы Борис Чернышов сообщил «Газете.Ru», что решения Верховного суда «имеют более весомую позицию», чем указ Минпромторга от 2017 года, поэтому россияне действительно не могут покупать алкоголь по водительским правам.

«Решения суда и разъяснения суда в этом вопросе имеют более весомую позицию, и их необходимо исполнять. Не может быть даже ведомственный нормативно-правовой акт выше решения суда, поэтому продавцы здесь поступают абсолютно верно. Продажа алкоголя регламентируется вопросами, связанными с возрастом. А их подтвердить может только документ, удостоверяющий личность. Мы можем показать удостоверение, условно, какого-то должностного лица, и магазин это не будут принимать, хотя занятия тех или иных должностей регулируются возрастом, например, не ниже 18 лет может занимать человек ту или иную должность, не ниже 21 года и так далее. Однако по этим документам продажа алкоголя не производится, потому что они не удостоверяют личность, согласно тем решениям, которые есть. И водительские удостоверения, согласно разъяснению суда, тоже не входят в этот перечень. Поэтому продавцы абсолютно правильно делают», — сказал он.

В мае 2023 года Верховный суд РФ рассмотрел дело водителя, который перевозил опасный груз без паспорта. Сотрудникам ГИБДД, оставившим машину для проверки документов, водитель показал права, которых оказалось недостаточно — ему выписали штраф. Позднее водитель обжаловал решение. Районный суд встал на его сторону и отменил штраф, однако наложивший наказание сотрудник ГИБДД настаивал на своей правоте и подал жалобу сначала в областной суд, затем в кассационный, а после — в Верховный.

Верховный суд постановил, что штраф выписан законно, поскольку водительские права не включены в утвержденный в 2019 году перечень документов, удостоверяющих личность, и не могут заменить паспорт.

При этом в указе Минпромторга от 2017 года водительские права могут служить документом, подтверждающим совершеннолетие покупателя алкоголя и табака.

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