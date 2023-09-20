Хуснуллин отметил острый дефицит строительных кадров в РФ

Дефицит кадров в строительной отрасли России может составить 400 тысяч человек к концу десятилетия, заявил изданию РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, если экономика и строительство будут развиваться нынешними темпами, то к 2030 году нехватка рабочих может достичь 400 тысяч человек. Сейчас, по оценке вице-премьера, отрасли не хватает около 50 тысяч рабочих, что «не так много» на фоне 11 миллионов занятых в строительстве. Эксперты отмечали рост дефицита кадров в отрасли с середины 2022 года из-за сокращения притока мигрантов. Предлагалось усилить профориентацию школьников и модернизировать систему строительного образования.

До этого цифру дефицита кадров в строительной отрасли в 200 тыс. человек приводила руководитель Кадрового центра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Елена Сенкевич. Кроме того, Минстрой отметил, что в России наблюдается и дефицит работников в сфере ЖКХ, в конце августа его оценили в 100 тыс. человек.

Ранее в Москве отметили дефицит обслуживающего персонала.