На форуме TNF обсудили важность внедрения языковых моделей

Все крупнейшие мировые мейджоры развиваются с помощью облачных платформ. Об этом в рамках делового завтрака на тему «Стратегия энергетического сектора: расти нельзя стагнировать», который состоялся в ходе промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, заявил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Участники дискуссии обсудили, какие перспективы и вызовы ждут нефтегазовый сектор, как будет работать энергетическая промышленность страны в будущем и какой может быть оптимальная модель для успешного развития российского ТЭК в долгосрочной перспективе.

В своем выступлении Белевцев рассказал о том, какие современные технологические разработки могут быть использованы для развития энергетического и других секторов экономики. В первую очередь, это эффективное использование возможностей отечественных платформенных облачных решений и внедрение больших языковых моделей.

По его мнению, у России есть уникальная возможность собрать решения нового поколения на принципиально ином технологическом стеке, тем самым создав прочный фундамент для дальнейшего роста. И Сбер уже сейчас готов предложить рынку собственные решения и сервисы, добавил он.

«Главный плюс таких платформ — это огромная скорость и простота внедрения. Такие технологии легко начать использовать. Второе направление — это большие языковые или лингвистические модели, которые появились в прошлом году. Сила моделей в том, что при правильном обучении они могут решать огромное количество индустриальных задач. Например, предиктивная аналитика и диагностика динамического оборудования; подсказки по оптимальному ведению режима; выбор альтернативных компонентно-комплектующих при поставках; анализ маржинального плана дохода и многое другое», — сказал Белевцев.

Он подчеркнул, что Сбер уже год занимается самым главным приоритетом — подготовкой облачных платформ и разработкой языковых моделей с целью адаптации для индустриальных лидеров.

«В коллаборации с компаниями в энергетическом секторе мы сможем сделать так, что в следующем году большие языковые модели появятся в промышленности. Главное — не ждать, а открыто идти в эксперименты», — сказал Белевцев.