Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На форуме TNF обсудили важность внедрения языковых моделей

Белевцев: внедрение больших языковых моделей открывает бизнесу новые возможности

close
100%
Pexels

Все крупнейшие мировые мейджоры развиваются с помощью облачных платформ. Об этом в рамках делового завтрака на тему «Стратегия энергетического сектора: расти нельзя стагнировать», который состоялся в ходе промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, заявил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Участники дискуссии обсудили, какие перспективы и вызовы ждут нефтегазовый сектор, как будет работать энергетическая промышленность страны в будущем и какой может быть оптимальная модель для успешного развития российского ТЭК в долгосрочной перспективе.

В своем выступлении Белевцев рассказал о том, какие современные технологические разработки могут быть использованы для развития энергетического и других секторов экономики. В первую очередь, это эффективное использование возможностей отечественных платформенных облачных решений и внедрение больших языковых моделей.

По его мнению, у России есть уникальная возможность собрать решения нового поколения на принципиально ином технологическом стеке, тем самым создав прочный фундамент для дальнейшего роста. И Сбер уже сейчас готов предложить рынку собственные решения и сервисы, добавил он.

«Главный плюс таких платформ — это огромная скорость и простота внедрения. Такие технологии легко начать использовать. Второе направление — это большие языковые или лингвистические модели, которые появились в прошлом году. Сила моделей в том, что при правильном обучении они могут решать огромное количество индустриальных задач. Например, предиктивная аналитика и диагностика динамического оборудования; подсказки по оптимальному ведению режима; выбор альтернативных компонентно-комплектующих при поставках; анализ маржинального плана дохода и многое другое», — сказал Белевцев.

Он подчеркнул, что Сбер уже год занимается самым главным приоритетом — подготовкой облачных платформ и разработкой языковых моделей с целью адаптации для индустриальных лидеров.

«В коллаборации с компаниями в энергетическом секторе мы сможем сделать так, что в следующем году большие языковые модели появятся в промышленности. Главное — не ждать, а открыто идти в эксперименты», — сказал Белевцев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях