В России опасаются возможного дефицита топлива

Введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке России. Об этом рассказал в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, такая мера изначально создаст излишки топлива и снизит цены, однако в дальнейшем сократит объемы переработки нефти и вызовет нехватку топлива. Дюков отметил, что резкое повышение пошлины снизит эффективность работы нефтеперерабатывающих заводов в РФ и, как следствие, уменьшит объемы производства бензина и дизеля.

В Минэнерго не согласны с оценкой рисков со стороны главы «Газпром нефти» и считают, что высокие пошлины на экспорт помогут бороться с «серым» вывозом топлива за границу. Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается вариант установления экспортной пошлины в размере $250 за тонну для всех видов топлива. В настоящее время ставки гораздо ниже.

Уже обсуждение возможного введения высоких пошлин привело к снижению оптовых цен на бензин и дизель в России. На Санкт-Петербургской бирже зафиксировано падение стоимости топлива после сообщений о потенциальных мерах правительства. Стоимость бензина АИ-92 упала на 3,98% до ₽65 651. АИ-95 подешевел до ₽69 272(-5,06) . Стоимость дизельного топлива снизилась на 2,12% — ₽73 447.

В начале сентября Минэнерго уже раскрывало свои планы по взятию цен на топливо в РФ под контроль.

Ранее российские нефтяники пообещали в необходимом объеме снабдить аграриев топливом.