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Украина собирается создать зерновой хаб в африканской стране

Президент Кении Руто: Украина намерена создать зерновой хаб в порту Момбаса

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Seth Perlman/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на переговорах в Нью-Йорке, что Киев намерен создать зерновой хаб в Кении в портовом городе Момбаса. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил кенийский президент Уильям Руто.

По словам главы африканского государства, в Нью-Йорке он провел переговоры с украинским лидером, «который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке».

Ранее сообщалось, что Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских стран, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Власти Украины подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию. Как подчеркнула вице-премьер Украины Юлия Свириденко, данный вопрос является для киевских властей принципиальным.

До этого Зеленский заявил, что Греция готова экспортировать зерно с Украины.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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