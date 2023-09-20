Россиянам назвали пять главных мифов о ресторанах

Ресторанный бизнес полон мифов и стереотипов, которые формировались годами. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь ресторанной группы Joi Team Глеб Марач. Бизнесмен назвал пять главных мифов о ресторанах и профессии ресторатора.

Миф 1. Ресторанный бизнес – это легко.

На этом спотыкаются многие начинающие рестораторы, сказал Марач. Ресторан – это сложный организм, требующий грамотного управления, бесконечного контроля и множество ресурсов, а жесткая конкуренция, кризисы и высокие риски только добавляют проблем, уточнил он.

Миф 2. Чем больше меню, тем лучше ресторан.

Сейчас тенденция такова, что меню становится лаконичнее и сбалансированнее, отметил Марач. Рестораны становятся более концептуальными, и меню с сотней блюд и смешением десятка кухонь наконец уходят в прошлое. Так заведение не размывает свой фокус, сокращает списания и не теряет в уровне качества блюд, добавил эксперт.

Миф 3. Поход в ресторан – это дорого.

По словам Марача, с развитием культуры питания вне дома посещение ресторана перестало восприниматься исключительно как праздник. Рынок заполнен проектами самых разных форматов и ценовых сегментов, которые ведут ежедневную борьбу за гостя, внедряя специальные предложения, счастливые часы, программы лояльности, добавил он.

Миф 4. В ресторанах процветает обман гостей.

Лишние блюда в чеке, махинации с алкоголем и прочее.

«Такие недобросовестные проекты действительно раньше часто встречались. Но времена и индустрия сильно изменились – заведения и сотрудники дорожат репутацией, а современные системы контроля оставляют все меньше шансов на обман», — отметил Марач.

Миф 5. Работа в ресторане – лишь временный вариант.

Раньше это было действительно так, но сейчас ситуация меняется, уточнил Марач.

«Люди все чаще стали рассматривать позицию официанта или бармена уже не как подработку на время учебы или последний шанс, а как начальный этап своей дальнейшей карьеры в ресторанном бизнесе. В свою очередь, ресторанные компании все больше ресурсов уделяют работе с командой, обучению и мотивации», — отметил эксперт.

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