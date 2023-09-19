Оценены последствия эмбарго Украины на ввоз фруктов и овощей из Польши

Эмбарго Украины на импорт овощей и фруктов может обойтись Польше $8,7 млн в месяц. Такую оценку дало РИА Новости на основе статистики украинской таможни.

За январь-август этого года Украина ввезла из Польши 64,2 тыс. тонн овощей на сумму $60,4 млн и 9,4 тыс. тонн фруктов на $8,8 млн.

«В результате ежемесячно польские компании поставляли в соседнюю страну такой продукции в среднем на $8,7 млн против $8,2 млн годом ранее», — пишет агентство.

Главным образом от возможного запрета на поставки пострадают производители лука. На него приходится 23% от всех польских поставок овощей и фруктов на Украину. Кроме того, убытки понесут производители помидоров (20% поставок), мороженных овощей и корнеплодов (по 12%), а также капусты (9%).

Для Киева эмабрго тоже не обойдется без последствий, так как Варшава является одним из главных источников замороженных овощей, груш, айвы, яблок, бобовых и лука, а также консервации.

Всемирная торговая организация 19 сентября подтвердила, что Украина вечером 18 сентября подала запрос на проведение консультаций по вопросу запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.

Ранее премьер Пленкович заявил об отказе Хорватии от импорта украинского зерна.