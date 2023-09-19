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В России предложили снизить налог на продажу недвижимости

Депутат Слуцкий предложил снижении налога при продаже недвижимости

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Во вторник председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направит в правительство РФ законопроект, который предусматривает увеличение минимальной суммы, не облагаемой налогом при продаже имущества, с 1 млн до 2 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ с текстом законопроекта.

Предложенные изменения планируется внести в Налоговый кодекс РФ. Согласно тексту проекта, если жилые дома, квартиры или комнаты находятся в собственности менее 3 лет, то НДФЛ (налог на доходы физических лиц) будет взиматься с продавца исходя из итоговой суммы продажи жилья, уменьшенной на 2 млн рублей, вместо текущих 1 млн рублей.

Пояснительные материалы к законопроекту уточняют, что в настоящее время при продаже недвижимости, полученной в наследство в 2021 году и проданной в 2023 году за 4 млн рублей, получатель наследства обязан будет заплатить налог в размере 13% от 3 млн рублей (4 млн рублей - 1 млн рублей, не облагаемых налогом). Однако предложенная инициатива предусматривает вычет налога в размере 2 млн рублей (4 млн рублей - 2 млн рублей, не облагаемых налогом).

По мнению Леонидв Слуцкого, такая мера позволит сохранить семейный бюджет и обеспечит возможность направить больше средств на приобретение нового жилья, загородного дома или ремонт имеющейся недвижимости.

Пресс-служба Слуцкого отметила: «Размер имущественного налогового вычета не менялся с 2001 года, в то время как за последние 5 лет стоимость 1 квадратного метра недвижимости выросла на 60% на вторичном рынке и более чем на 110% на первичном. Увеличение необлагаемой налогом суммы при продаже недвижимости до 2 млн рублей позволит сохранить в семейном бюджете около 100 тысяч рублей и более. Фактически будет снижена сумма уплачиваемого налога.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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