Темпы роста рынка микрозаймов могут упасть

В России на основе результатов первого полугодия эксперты начинают оценивать перспективы микрофинансового рынка на следующий год, отмечая, что темпы роста могут снизиться до 5–10%. Об этом пишет »Коммерсантъ». Это значительно ниже, чем в кризисном 2022 году, и хуже прогнозов на 2023 год. Торможение будет вызвано ужесточением регулирования в отрасли, поэтому не все участники смогут справиться с новыми требованиями. По оценкам аналитиков, до 40% компаний могут покинуть рынок.

Издание ознакомилась с обзором микрофинансового рынка за первое полугодие, подготовленным «Эксперт РА». В обзоре указывается, что рост сегмента в 2024 году оценивается на уровне 5–10%, что соответствует темпам увеличения розничного кредитования. Это значительно ниже показателей постпандемийного 2021 года (рост на 51%) и кризисного 2022 года (рост на 22%). Обзор не содержит данных за первое полугодие, но в целом на 2023 год «Эксперт РА» прогнозирует рост на 10%, в то время как участники рынка говорят о 10–20%.

Рынку предстоит адаптироваться к «существенным вызовам, даже если не произойдет новых экономических потрясений», что приведет к замедлению роста, считают авторы обзора.

Особое внимание уделяется ужесточению макропруденциальных ограничений, которые вступят в силу с 1 октября: не более 15% заемщиков должны иметь долговую нагрузку выше 80%, а не более 20% — от 50 до 80%. Кроме того, Центральный банк России (ЦБ РФ) анонсировал повышение коэффициентов резервирования для микрозаймов сроком от двух до шести месяцев по ставке не выше 0,8% в день. «Выдача микрозаймов сроком свыше 30 дней позволяла значительно снизить нагрузку на капитал, учитывая, что экономика продукта и его клиентская база существенно перекрываются с самым регулируемым сегментом займов «до зарплаты», — говорится в обзоре. Соблюдение новых норм потребует либо значительного увеличения капитала МФО, либо приведет к стагнации бизнеса у игроков без значительных финансовых ресурсов, полагают в «Эксперт РА».

В прошлом полугодии и в 2022 году, несмотря на ужесточение регулирования и кризисные явления, МФО получали значительную прибыль. «Действия регулятора направлены прежде всего на ограничение предложения кредитных продуктов, но спрос на них остается высоким, что позволяет участникам поддерживать рост даже при ужесточении регуляторной нагрузки», — считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов в АКРА Валерий Пивень. Он добавляет, что рентабельность бизнеса МФО достаточно высока для развития за счет возможного снижения доходности, а ключевым игрокам не будет сложно привлечь новые ресурсы.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.