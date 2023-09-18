В Москве вырос интерес к элитной недвижимости

За лето 2023 года в Москве было заключено рекордное количество сделок в сегменте элитной загородной недвижимости Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на агентство недвижимости Villagio Realty.

Покупатели в основном интересовались участками без подряда в бюджете ₽50-70 млн рублей или «под ключ» домами стоимостью до ₽200-250 млн рублей. Нестабильность рубля и повышение процентной ставки до 13% активизировали рынок жилой недвижимости в Москве, что также отразилось на рынке загородной недвижимости. Аналитики отметили что на это повлиял ряд факторов, таких как рост инфляции и ипотечных ставок, падение курса национальной валюты и закрытые границы, мотивировали людей инвестировать в недвижимость для сохранения своего капитала.

Стоимость земли в области продолжает расти начиная со второго квартала 2023 года, отмечают аналитики. Усилия государства по стимулированию загородного строительства и деревянного домостроения привели к росту спроса на земельные участки и загородное строительство во всех классах, подтвердил изданию коммерческий директор Villagio Realty Алексей Коротких. Эксперты прогнозируют сохранение спроса на элитную недвижимость до конца 2023 года, учитывая текущие экономические условия.

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