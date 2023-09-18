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В Москве вырос интерес к элитной недвижимости

В Москве зафиксировано рекордное количество сделок на рынке элитной недвижимости

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Пресс-служба МУЗ ТВ

За лето 2023 года в Москве было заключено рекордное количество сделок в сегменте элитной загородной недвижимости Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на агентство недвижимости Villagio Realty.

Покупатели в основном интересовались участками без подряда в бюджете ₽50-70 млн рублей или «под ключ» домами стоимостью до ₽200-250 млн рублей. Нестабильность рубля и повышение процентной ставки до 13% активизировали рынок жилой недвижимости в Москве, что также отразилось на рынке загородной недвижимости. Аналитики отметили что на это повлиял ряд факторов, таких как рост инфляции и ипотечных ставок, падение курса национальной валюты и закрытые границы, мотивировали людей инвестировать в недвижимость для сохранения своего капитала.

Стоимость земли в области продолжает расти начиная со второго квартала 2023 года, отмечают аналитики. Усилия государства по стимулированию загородного строительства и деревянного домостроения привели к росту спроса на земельные участки и загородное строительство во всех классах, подтвердил изданию коммерческий директор Villagio Realty Алексей Коротких. Эксперты прогнозируют сохранение спроса на элитную недвижимость до конца 2023 года, учитывая текущие экономические условия.

На прошлой неделе россияне рассказали о том, что мечтают о домике на берегу моря в Италии, ОАЭ и на Бали.

Ранее в России вырос спрос на аренду загородных домов.

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