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В России хотят ввести дополнительные послабления для фирм, занимающихся импортозамещением

Минпромторг предлагает послабления для участников программ импортозамещения

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Кадр из видео/Телеканал Губерния 33 — Владимир

Минпромторг РФ предложил не требовать возврата выданных субсидий от предприятий-участников программы импортозамещения, которые не смогли выполнить взятые на себя обязательства из-за санкций. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством для поддержки резидентов промышленных кластеров. Предлагается без последствий останавливать бюджетное финансирование тех компаний, которые уже запустили импортозамещающее производство, но не смогли достичь плановых показателей. При этом предприятия должны будут документально подтвердить, что невозможность выполнения плана связана именно с введенными против России санкциями.

Субсидирование таких проектов запустили в России в 2016 году. Изначально предприятия могли получить компенсацию до 30% расходов на реализацию проекта в размере до ₽300 млн. В 2023 году в программу внесли изменения, теперь компенсации могут достигать половины затрат на покупку комплектующих от других участников кластера.

Ранее в Сбере рассказали о способах импортозамещения в бизнесе.

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