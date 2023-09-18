Эксперт: США уже не в силах сопротивляться Китаю

Экономика США уже не выдерживает конкуренцию с китайской, поскольку в КНР производятся более дешевые, но не уступающие по качеству товары. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин. По этой причине, по его словам, в Соединенных Штатах сейчас имеются проблемы с привлечением инвестиций.

«Единственный рынок, который им (американцам — «Газета.Ru») может помочь вытащить свою экономику и восстановить свою промышленность — кстати, промышленность в Соединенных Штатах Америки падает, — это Юго-Восточная Азия. То есть нужно, чтобы люди в Юго-Восточной Азии покупали американские товары», — отметил Хазин.

Однако, по его словам, эти товары еще не производятся. Их можно произвести лишь под будущий спрос, заключил эксперт.

17 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что Китай является главной угрозой для США, и стране не нужно обращать свое внимание на «больше не существующий СССР».

Ранее в Пентагоне заявили, что не хотят войны с Китаем.