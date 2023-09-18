Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт: США уже не в силах сопротивляться Китаю

Экономист Хазин: экономика США уже не в силах сопротивляться китайской

close
100%
Global Look Press

Экономика США уже не выдерживает конкуренцию с китайской, поскольку в КНР производятся более дешевые, но не уступающие по качеству товары. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин. По этой причине, по его словам, в Соединенных Штатах сейчас имеются проблемы с привлечением инвестиций.

«Единственный рынок, который им (американцам — «Газета.Ru») может помочь вытащить свою экономику и восстановить свою промышленность — кстати, промышленность в Соединенных Штатах Америки падает, — это Юго-Восточная Азия. То есть нужно, чтобы люди в Юго-Восточной Азии покупали американские товары», — отметил Хазин.

Однако, по его словам, эти товары еще не производятся. Их можно произвести лишь под будущий спрос, заключил эксперт.

17 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что Китай является главной угрозой для США, и стране не нужно обращать свое внимание на «больше не существующий СССР».

Ранее в Пентагоне заявили, что не хотят войны с Китаем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях