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Российско-американский товарооборот упал в 11 раз и достиг рекордного минимума

РБК: товарооборот между Россией и США достиг рекордно низкого уровня

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Denis Balibouse/Pool/AP

Объем взаимной торговли России и США достиг минимума после введения санкций и составил по итогам июля 2023 года всего $277,3 млн, уменьшившись в 11 раз по сравнению с февралем 2022 года. Об этом, ссылаясь на данные Бюро переписей США, сообщает информационное агентство РБК.

В российско-американском товарообороте в настоящее время почти 90% занимают поставки из России, тогда как экспорт из США сократился по итогам июля до $36 млн. Основная часть российского экспорта в США состоит из ядерного топлива, минеральных удобрений и металлов платиновой группы (палладия, платины, родия). За семь месяцев текущего года США закупили у России продукции на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд приходится на эти три группы.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Ак Барс» и Синко-банк. До этого под ограничения попали 11 кредитных организаций, в том числе МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, банки «Санкт-Петербург» и «Зенит». Таким образом, количество российских банков под санкциями увеличилось до 13.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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