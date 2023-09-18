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В Польши возмутились из-за российских продуктовых магазинов

O2: магазины в РФ заполнены продуктами по адекватным ценам, несмотря на санкции

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Варвара Гертье/РИА Новости

Обозреватели польского издания О2.pl заявил в своей статье, что полки магазинов в России заполнены продуктами по адекватным ценам, несмотря на санкции.

В публикации говорится, что россиянка по имени Светлана поделилась в своем TikTok-аккаунте информацией об изменениях цен и ассортимента в магазинах. По словам авторов материала, неизвестно, является ли эта гражданка РФ «такой ярой патриоткой или власти платят ей», однако согласно ее роликам, «магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться».

Изучив видеоролики женщины, они сделали вывод, что из-за санкций в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», — сказано в статье.

Ранее в Госдуме назвали факторы, которые помогли России справиться с санкциями.

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