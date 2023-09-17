На Украине рассказали про «супердорогую» электроэнергию

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала компанию «Укрэнерго» предоставить расчет импортированной ранее «супердорогой» электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой «помощи» при имеющихся возможностях ТЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент украинские власти готовятся к отопительному сезону за счет импорта электроэнергии из соседних стран, но не рассчитывают на АЭС и ТЭС.

По его словам, «Укрэнерго» «вошел в сговор» с частной компанией ДТЭК Рината Ахметова и вместо включения в работу блоков ТЭС импортировал «супер-дорогую» электроэнергию из Польши и Румынии стоимостью в 300-350 евро за 1 МВт, тогда как обычный импорт стоит 100-110 евро.

До этого стало известно, что украинские региональные власти и энергокомпании занимаются разработкой графиков отключений электричества, их станут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.