В Турции ожидают повышения ставки ЦБ до 30%

Эксперты прогнозируют, что на следующей неделе Центробанк Турции может снова значительно повысить ключевую ставку — до 30% с нынешних 25%. Об этом сообщает турецкое экономическое издание TRTHaber.

Решение по ставке будет принято 21 сентября на заседании комитета по денежно-кредитной политике. По мнению экспертов, регулятор повысит ставку как минимум до 27,5%, а вероятнее — сразу до 30%.

Прогнозируемое решение обусловлено принятием в Турции новой среднесрочной программы экономического развития, предполагающей жесткую денежно-кредитную политику для снижения инфляции.

Инфляция в Турции в августе резко ускорилась до 58,9% в годовом выражении, превысив прогнозы аналитиков. Такие темпы роста потребительских цен ставят Центральный банк Турции перед серьезным вызовом в его борьбе с инфляцией. Разгон инфляции был вызван рядом проблем, включая нежелание президента Турции Эрдогана повышать ключевую ставку.

Ранее турецкий Центробанк повысил ключевую ставку до максимума с 2021 года.