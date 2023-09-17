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В ФТС выступили за отдельное регулирование электронной коммерции

Врио главы ФТС призвал ввести особое регулирование электронной коммерции

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Depositphotos

В России считают, что электронную торговлю необходимо регулировать отдельно, не смешивая с обычной торговлей и ввозом товаров для личного пользования. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

По словам чиновника, российские таможенники уже около 5-6 лет ведут соответствующую работу на площадке Евразийской экономической комиссии, и она находится на заключительной стадии.

Давыдов отметил, что электронная торговля — это новый вид торговли, при котором товар пересекает границу, а человек — нет. По его мнению, ее неправильно относить к категории товаров для личного пользования. Глава ФТС подчеркнул, что необходимо четко разграничить эти понятия нормативно-правовым путем, чтобы избежать смешения с обычной торговлей.

В середине сентября стало известно, почему маркетплейсы не хотят платить «Почте России». Напомним, крупнейшие российские интернет-ретейлеры, такие как Ozon, Wildberries, «СберМаркет» и другие, выступили с резкой критикой инициативы Минцифры о введении инфраструктурного платежа в пользу «Почты России». Согласно законопроекту, крупные онлайн-магазины были бы вынуждены выплачивать «Почте-России» 0,5% с квартального оборота, компании обратили внимание, что это бы фактически свело на нет их рентабельность.

Ранее в России зафиксировали рост онлайн-торговли.

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