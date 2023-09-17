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Bloomberg сообщил о господстве России на глобальном рынке пшеницы

Bloomberg: второй год рекордного урожая укрепил лидерство РФ на рынке пшеницы

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pexels.com

Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России на глобальном рынке как экспортера «номер один», пишет агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что объемы экспорта нарастают, так как российские трейдеры преодолевают финансовые и логистические трудности, с которыми они столкнулись после 24 февраля 2022 года.

Авторы статьи утверждают, что «переполненные зерновые закрома» России обернулись «удачей» для потребителей пшеницы, которые пострадали от кризиса стоимости жизни. По данным журналистов, рекордные поставки привели к рекордному почти за три года падению цен.

«У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия», — приводит агентство слова аналитика рынка зерна в компании Strategie Grains Элена Дюфло.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что российские поставки пшеницы достигли рекордных показателей в то время, как цены на экспорт снизились до минимальных значений за последние три года.

Ранее во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна.

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