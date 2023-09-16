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В России зафиксировали рекордный объем продаж кофе навынос

COFFEE LIKE: россияне в августе купили почти 1,5 млн стаканов кофе

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«Газета.Ru»

В августе россияне купили 1,481 млн стаканов классических кофейных напитков — капучино, латте, эспрессо, раф. Это на 9,6% больше показателей июля и рекорд за 2023 год, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе крупнейшей российской сети формата coffee-to-go COFFEE LIKE.

Там отметили, что в 2023 году продажи кофе навынос восстановились после падения в 2022-м. В период с сентября по декабрь прошлого года объем продаж капучино, латте, эспрессо, раф упал на 23% — с 1,33 млн стаканов за сентябрь до 1,015 млн за декабрь.

Но уже за январь-май 2023 года продажи выросли на 27%, догнав сентябрьские показатели. А летом продажи показывали положительную динамику, максимум был установлен в августе.

«С сентября прошлого года в России уменьшилось количество покупателей кофе навынос. Некоторые из них уехали из-за объявленной частичной мобилизации. Кроме того, в ситуации неопределенности люди экономят. Это тоже сказалось на снижении продаж. Однако сейчас мы видим быстрое восстановление спроса», — рассказала исполнительный директор компании Татьяна Кузнецова.

Сеть COFFEE LIKE на данный момент насчитывает более 950 баров в России, компания также представлена в 5 странах. Она провела исследование в сентябре 2023 года на основе анализа собственных продаж за 2022 и 2023 годы.

Ранее в России зафиксировали рост «Индекса кофе с бутербродом» в августе.

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