Названы города с самой большой долей дешевых квартир

Всего 1,5% вторичных квартир в российских городах-миллионниках стоят меньше 2 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику федеральной компании «Этажи».

По словам заместителя директора юридического департамента компании «Этажи» Сергея Чужакова, в основном в эту категорию попадают мини-квартиры площадью до 20 кв. м, бывшие нежилые помещения, либо квартиры в неудовлетворительном состоянии. Он отметил, что размер доли таких квартир в общем объеме предложения также зависит от особенностей рынка вторичного жилья в конкретно взятом городе.

«Спрос на них есть, однако этот сегмент один из самых рискованных в части покупки, и здесь требуется особо тщательная проверка всех правоустанавливающих документов», — указал Чужаков.

По данным «Этажей», самая большая доля квартир стоимостью до 2 млн рублей среди городов-миллионников России оказалась в Красноярске — 8,2% от всего объема предложения вторичного жилья. На втором месте Челябинск — там в бюджет 2 млн рублей укладывается покупка 3,8% всех представленных квартир. Третье место занял Волгоград с долей таких квартир в 3,5%.

До этого вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявлял, что увеличение размера первоначального взноса по льготной ипотеке в России положительно отразится на деятельности банка, но не на заемщиках.

13 сентября РБК со ссылкой на исследование риелторской компании «Инком-Недвижимость» писало, что риелторы обнаружили рост спроса на рынке вторичного жилья в августе 2023 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

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