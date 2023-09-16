В России рассказали, когда рост ключевой ставки повлияет на курс рубля

Увеличение Центробанком РФ ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 13% годовых может повлиять на курс рубля через два-три месяца. Об этом «Газете.Ru» рассказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Эффект ключевой ставки с фундаментальной точки зрения отражается на курсе со значительным лагом порядка двух-трех месяцев — на текущий момент фундаментальные факторы не отразили даже влияние резкого повышения в августе (на 350 базисных пунктов до 12%. — «Газета.Ru»). Кредитование продолжает расти высокими темпами, сохраняется сильный спрос. Решение ЦБ от 15 сентября может еще проявляться на настроениях рынка в понедельник-вторник, но вряд ли приведет к значительному укреплению рубля», — отметил он.

Трифонов не видит факторов, которые способны оказать значимое влияние на текущие курсы валют, и прогнозирует сохранение доллара в коридоре 95-97 рублей и евро — в диапазоне 102-104 рубля на следующей неделе.

Впрочем, по мнению Трифонова, курс рубля может укрепиться к концу 2023 года.

Накануне о возможности укрепления курса рубля к концу этого года заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий отметил, что эта тенденция может продолжиться в 2024 году.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 96,81 рублей (минус 0,53% по сравнению с открытием), евро остановился на отметке 102,93 рублей (минус 0,8925%).

ЦБ, объясняя решение об увеличении ключевой ставки до 13%, отметил, что инфляционное давление остается высоким.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как рост ключевой ставки скажется на россиянах.