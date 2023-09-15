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Евросоюз собирается ввести санкции на алмазы из России этой осенью

Soir: страны ЕС намерены ввести санкции на алмазы из России в октябре-ноябре

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Depositphotos

Страны Евросоюза собираются ввести санкции на российские алмазы осенью текущего года. Об этом сообщает издание Soir, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии.

По словам источника, ограничительные меры могут ввести в октябре или ноябре.

Согласно новым правилам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года. Обработанных бриллиантов этот запрет затронет позже и поэтапно.

Ранее газета The New York Times писала, что страны G7 и Евросоюза планируют расширить действующие санкции в отношении российского алмазного сектора. По информации источников издания, они намерены запретить импорт российских алмазов в любом виде, то есть будет закрыт въезд на европейские и североамериканские рынки не только сырым алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Индии, Бельгии или других странах.

До этого сообщалось, что мировые цены на алмазы начали снижаться.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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