Названы способы борьбы с нехваткой кадров в российской сфере обслуживания

На сегодняшний день, по данным «Радио 1», около 40% всех вакансий на российских сервисах по поиску работы — от работодателей в сфере обслуживания, в том числе в ресторанном бизнесе, клининге и т.д. Эксперты связывают нехватку кадров с оттоком мигрантов из-за ослабления курса рубля. По словам члена комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгения Федорова, данную проблему может решить Центробанк.

«После того, как Центробанк поднял курс доллара, и за год-полтора в два раза опустил курс рубля, в два раза сократились зарплаты для мигрантов. Естественно, мигранты перераспределились на другие страны, где у них нет такого падения в доходах. Вернуть мигрантов можно. Нужно изменить политику Центрального Банка, снизить процентную ставку, запустить процесс национальных инвестиций», — сказал Федоров.

Он добавил, что компании, работающие в сфере обслуживания, также могут пойти по пути автоматизации и увеличить производительность труда.

«Коммерсантъ» при этом сообщает, что статистические данные, представленные различными аналитическими центрами, демонстрируют несогласованность в оценках спроса на рабочую силу в РФ. Так, опрос Центра конъюнктурных исследований ВШЭ показал, что 73% компаний не планируют изменения в штатах.

Ранее Центробанк назвал причину роста зарплат в России.