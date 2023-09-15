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В Абхазии заявили об экономическом признании республики Беларусью

Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил об экономическом признании республики Беларусью

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Depositphotos

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспечит беспошлинную торговлю между Минском и Абхазией, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Абхазия.

«Для нас это де-факто экономическое признание. И от того, как мы воспользуемся этой возможностью зависит дальнейшая траектория политических отношений с республикой Беларусь», — подчеркнул Ардзинба.

Большинство стран признают Абхазию частью Грузии, в то время как Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия считают их независимыми. Первоначальное признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии произошло после российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Основными торговыми партнерами Абхазии продолжают оставаться Россия (64% всего товарооборота) и Турция (18%). На долю остальных государств приходится 18% товарооборота: это страны Прибалтики (5%), Молдова и Германия (по 2%), Украина и Китай (по 1%). Общая доля стран, занимающих менее 1% в товарообороте республики, составляет 7%.

В начале июля министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что новые российские инвестиции будут вложены в экономику Абхазии в том случае, если в стране будет принята нормативная база, которая защитит капиталовложения. Министр добавил, что в конце года Россия и Абхазия планируют подписать соглашения по крупным инвестиционным проектам. Благодаря им, компании из РФ смогут получить определенные гарантии при реализации своих проектов. В свою очередь, абхазская сторона может получить гарантированные заказы и рабочие места. Российская сторона в этом году уже заложила 1,3 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы, и еще 4,3 млрд рублей – на социально-экономическое развитие республики.

Ранее президент Лукашенко тепло поприветствовал своего абхазского коллегу Аслана Бжанию в Минске и случайно назвал его «Хасаном».

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