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Российская авиакомпания начала использовать самолет 1970 года выпуска

Российская авиакомпания «Атран» возобновила полеты на самолете 1970 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская грузовая авиакомпания «Атран» возобновила работу впервые в марте 2022 года после введения западных санкций. Об этом сообщает Telegram-канал «Волга-Днепр».

По данным РБК, ранее в парке авиакомпании было девять самолетов Boeing 737. Сейчас «Атран» может использовать только самолет Ан-12 1970 года выпуска. Перевозчик планирует развивать бизнес только с ним.

Генеральный директор авиакомпании Дмитрий Сорокин заявил, что «Атран» планирует доставлять грузы в Нарьян-Мар, Хатангу, Новый Уренгой, Анадырь, Певек и прочие сверенные регионы. Первый рейс уже вылетел в Норильск, куда доставил 12 тонн груза.

До этого в Магадане грузовой Ан-12 съехал с посадочной полосы из-за отказа левого двигателя. Самолет «АСЦ «Сибниа-Тест» доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, в Магадане сел на дозаправку.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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