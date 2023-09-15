Аналитики рассказали о возможных решениях ЦБ РФ, влияющих на курс рубля к доллару

Банк России на сегодняшнем заседании может принять сдержанное или агрессивное решение, которое повлияет на курс рубля к доллару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Как считает аналитик из банка «Зенит» Владимир Евстифеев, нейтральное решение Центробанка по ключевой ставке или повышение ее размера в пределах одного процентного пункта будет наиболее сдержанным сценарием для рубля.

По его словам, в этом случае регулятор может сохранить жесткую риторику, допускающую возможность для будущих повышений ключевой ставки, при таком сценарии курс доллара останется в пределах 92-95 рублей.

Рынок закладывается скорее на агрессивный вариант решения по ставке, поэтому при консервативном повышении рубль может заметно ослабеть, полагает Валерий Вайсберг из ИК «Регион». В этом случае доллар будет стоить 95-96,5 рубля, прогнозирует он.

По его мнению, в более жестком сценарии предполагается повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 14% или выше, тогда рубль может укрепиться до 87-92 рублей за доллар.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что в краткосрочной перспективе евро может подорожать по отношению к рублю из-за решения Европейского Центробанка о повышении ключевых ставок.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.