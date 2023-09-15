Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики рассказали о возможных решениях ЦБ РФ, влияющих на курс рубля к доллару

РИА Новости: у ЦБ РФ есть сдержанное и агрессивное решение по ключевой ставке

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Банк России на сегодняшнем заседании может принять сдержанное или агрессивное решение, которое повлияет на курс рубля к доллару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Как считает аналитик из банка «Зенит» Владимир Евстифеев, нейтральное решение Центробанка по ключевой ставке или повышение ее размера в пределах одного процентного пункта будет наиболее сдержанным сценарием для рубля.

По его словам, в этом случае регулятор может сохранить жесткую риторику, допускающую возможность для будущих повышений ключевой ставки, при таком сценарии курс доллара останется в пределах 92-95 рублей.

Рынок закладывается скорее на агрессивный вариант решения по ставке, поэтому при консервативном повышении рубль может заметно ослабеть, полагает Валерий Вайсберг из ИК «Регион». В этом случае доллар будет стоить 95-96,5 рубля, прогнозирует он.

По его мнению, в более жестком сценарии предполагается повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 14% или выше, тогда рубль может укрепиться до 87-92 рублей за доллар.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что в краткосрочной перспективе евро может подорожать по отношению к рублю из-за решения Европейского Центробанка о повышении ключевых ставок.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях