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Главу Росавиации отправляют в отставку

Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет скоро отправлен в отставку по решению правительства РФ. Об этом сообщили в одной из авиакомпаний и подтвердили два источника в Министерстве транспорта газете «Известия»

Окончательное решение ожидается в ближайшие дни, возможно, уже в пятницу, 15 сентября, по информации собеседников.

На рассмотрение для замещения поста нового руководителя федерального агентства были предложены кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и бывшего заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, сообщил источник в Министерстве транспорта. Однако может быть рассмотрено и другие кандидатуры, добавил один из собеседников.

Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. Предыдущий его опыт работы включает службу в федеральных органах гражданской авиации, должность первого заместителя министра транспорта России в 2000 году, руководитель Ространснадзора в 2004 году и руководитель Федеральной аэронавигационной службы РФ, которая была упразднена в 2005 году.

В мае 2022 года Нерадько получил выговор от правительства РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Источник, близкий к Министерству транспорта, сообщил о системном неисполнении главой Росавиации поручений министра транспорта и правительства. В тот же день стало известно, что глава Минтранса предложил Нерадько покинуть свою должность и перейти на другую вакантную должность.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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