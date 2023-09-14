США введут санкции против физлиц и компаний за помощь России 

США в четверг, 14 сентября, объявят о введении санкций против 150 физических и юридических лиц, которые якобы помогают России в обходе американских ограничительных мер. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По ее информации, под рестрикции попадут те, кто якобы помогает переправлять товары с американскими технологиями. Как сообщает издание, в новый санкционный список включат две финские компании и их сотрудники из Франции и Эстонии.

Ранее Евросоюз ввел меры в отношении 87 компаний за обход антироссийских санкций.

До этого координатор по санкциям в Государственном департаменте США Джим О'Брайен заявил о восстановлении импорта в Россию ключевых микрочипов и электроники до уровня, который наблюдался до введения западных санкций.

Представитель Госдепартамента уверен, что это стало возможным из-за продажи европейскими компаниями чипов, процессоров и интегральных схем в третьи страны, которые перепродают их России.

По данным американского внешнеполитического ведомства, помогают России обходить санкции пять стран — Турция, Казахстан, Грузия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что банки Уолл-стрит нажились на сделках с рублем в обход санкций.