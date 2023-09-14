Микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам

В январе-августе 2023 года микрофинансовые организации выдавали россиянам в среднем 8,77 тыс. рублей в рамках займов до зарплаты при том, что в среднем запрашивалось 12,24 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя выданная сумма выросла всего на 2,5%, а средняя запрашиваемая – на 8,1%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Динамика прироста средних запрошенных и выданных сумм (+8,1% против +2,5%) отличается кратно. Кредиторы снижают риск-аппетиты, уменьшая лимиты даже проверенным повторным клиентам, и консервативно подходят к одобрению заявок в целом. Некоторую поддержку росту среднего чека оказывают банковские клиенты, которые обращаются в МФО — их уровень закредитованности ниже», — рассказал директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

По его словам, в целом динамика прироста среднего чека остается сдержанной, и существенных темпов роста в ближайшее время здесь ожидать не стоит. То есть россиянам становится все сложнее получить нужную сумму микрозайма, уточнил эксперт.

Для новых клиентов за январь-август 2023 года уровень одобрения в среднем составил 14,5% против 20% в аналогичном периоде 2022 года. Для повторных — 88,3% против 92%.

Кредиторы тщательно оценивают собственные риски с учетом качества заемщиков, свою роль играют меры ЦБ по охлаждению рынка — речь идет о макропруденциальных лимитах, уточнил Грезнев.

С 1 января 2023 года были введены прямые количественные ограничения на объем выдаваемых микрозаймов — макропруденциальные лимиты. На заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80%, когда на платежи по займу отдается более 80% дохода, не должно приходиться более 35% от всех выданных займов в первом и втором квартале этого года. С третьего квартале — не более 30%. При этом для четвертого квартала действует ограничение в 15%.

Moneyman в сентябре проанализировал динамику изменения средних запрашиваемых и фактически выдаваемых сумм в сегменте займов до зарплаты за период с января по август 2022 и 2023 годов. В рамках каждого отчетного периода компания проверяла свыше 100 тыс. займов, выданных по всей России.

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