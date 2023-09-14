В Минфине заявили об отсутствии угрозы массового изъятия активов РФ

Минфин РФ не ожидает массовой конфискации российских активов на Западе. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на площадке клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство не видит предпосылок к подобным масштабным изъятиям, поскольку у России слишком большая роль на глобальных рынках.

«Объем активов, который есть иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, что и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится», — заявил Тимофеев.

Он отметил, что «выкинув» Россию с мировых рынков, может произойти дестабилизация из-за ее ключевой роли в поставках сырья и продовольствия.

«Находясь в ситуации год назад, или больше после начала СВО, можно было представить сценарий, что коллективный Запад будет пытаться изолировать экономику по кальке Ирана, или КНДР. У России очень большая роль на сырьевых рынках. Это нефть и газ, который Европа продолжает потреблять, это уран, металлы, удобрения и, кроме того, даже то, что Россия — крупнейший поставщик продовольствия на мировом рынке», — подчеркнул представитель Минфина.

Ранее западные СМИ сообщали о планах Великобритании и ЕС конфисковать российские государственные активы. Эстония также заявляла о намерении узаконить изъятие подсанкционных российских активов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст жесткий ответ на любые попытки конфискации ее собственности, которые будут рассматриваться как грубое нарушение норм и посягательство на суверенитет.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.