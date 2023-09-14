Производитель БАДов попытался обанкротить крупную аптечную сеть

Компания «Курортмедсервис», производитель капель «Баю-бай», подала иск в московский арбитраж о признании банкротом компании ООО «Годовалов», управляющей сетью аптек «Аптека со склада». Информация об этом приводится в картотеке дел суда.

Согласно данным картотеки дел Арбитражного суда Москвы, детали иска не приводятся. Заявление от «Курортмедсервис» было подано 6 сентября, оно рассматривается в первой инстанции.

«Производитель биологически активных добавок «Курортмедсервис» 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов», — говорится на сайте суда.

До этого в Москве и Санкт-Петербурге закрылись последние магазины сети «Связной». Представители торговых центров, где находились магазины «Связного», не смогли объяснить причины их закрытия.

Также 7 августа Арбитражный суд Москвы признал подразделение корпорации Oracle в РФ банкротом.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.