Названа единственная российская авиакомпания со сверхприбылью

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что лоукостер «Победа» планирует внести в бюджет налог на сверхприбыль в размере около 650 млн рублей. Заявление было сделано им на брифинге в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Сообщается, что «Победа» станет единственной российской авиакомпанией, которая будет платить налог на сверхприбыль.С 1 января 2024 года налог на сверхприбыль в размере 10% будет действовать для организаций, средняя прибыль которых в 2021 и 2022 году превысила 1 млрд рублей.

До этого генеральный директор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук. рассказал о дополнительных расходах «Победы» из-за атак БПЛА на Москву.

По его словам, если, например, борт направлялся во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании. При этом он не привел денежную оценку потерь лоукостера.

Вв парке «Победы» есть 41 самолет Boeing 737-800. Стоимость одного часа полета Boeing 737-800 составляет около 750-800 тыс. руб.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.