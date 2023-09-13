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Альфа-Банк запустит бесплатные IT-курсы

Россияне смогут поступить на бесплатные курсы по IT-профессиям

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк вновь запускает трехмесячные курсы по IT-профессиям Alfa Campus. Об этом сообщает пресс-служба банка. Старт занятий планирует на 31 октября.

«Учиться можно онлайн — абсолютно бесплатно. Лекции и воркшопы ведут эксперты Альфа-Банка: разбирают реальные кейсы и дают максимум практики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на курсы могут попасть все, кто хочет стать дата-сайентистом, тестировщиком, системным аналитиком или разработчиком. Также не имеет значения и опыт поступающих — принять участие могут новички в IT, айтишники с опытом, и студенты вузов. Прием заявок ведется 29 сентября.

В банке подчеркнули, что лучшие будут приглашены в команду.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Альфа-Банк запустил бесплатный курс по работе с искусственным интеллектом. Обучение пройдет в онлайн-формате

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