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Раскрыты последствия приостановки торгов на срочном рынке Мосбиржи

Экономист Холод: Пауза торгов на срочном рынке Мобиржы не отразится на экономике

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не приведет к серьезным негативным последствиям в экономике, уверен доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. Это могло бы случится только при более длительной паузе, пояснил он Общественной службе новостей.

Если ситуация связана с техническими неполадками, то «все участники это поймут» и вернутся к реализации своих намерений что-то купить или продать позже, отметил экономист.

«Конечно, это неприятный факт, потому есть срочные сделки, кто-то спешит. Но это наша жизнь, что-то иногда ломается. А если это конъюнктурно-ажиотажная причина, то тогда это действие сознательное, для того, чтобы как раз ажиотаж и страсти успокоились», – добавил Холод.

Серьезных макроэкономических последствий не будет, заверил эксперт. Это было бы возможно лишь в том случае, если бы торги приостановили на месяц или год, добавил Холод, назвав такую ситуацию «невероятной».

Напомним, после четырехчасовой паузы Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке. Причиной приостановки назвали сбой в работе торгово-клиринговой системы.

Ранее некритичной приостановку торгов на Мосбирже назвал и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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