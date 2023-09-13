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Экономист об укреплении рубля: «это не будет твердая тенденция»

Экономист Гринберг: внешняя торговля повлияла на укрепление рубля

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Shutterstock

Недавнее укрепление рубля по отношению к доллару было связано с положением России во внешней торговле, однако, это явление на валютном рынке краткосрочно. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Импорт не будет сильно увеличиваться. Так что, я думаю, что здесь какие-то краткосрочные события произошли. Скорее всего, может быть, санкции становятся более жесткими для параллельного импорта. Я не думаю, что эта тенденция, которую сейчас обозначили, до 93 сейчас доллар, это не будет твердая тенденция», — отметил эксперт.

Гринберг выразил мнение, что валюты вернутся к тем значениям, которые установились в последние недели.

12 сентября на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 93 рубля. Курс евро также опустился ниже 100 рублей.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что скоординированные действия российских властей могут долго удерживать курс доллара в диапазоне 85-90 рублей.

Ранее в России предрекли падение курса доллара ниже 90 рублей.

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