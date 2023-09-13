Стало известно, как восстанавливается розничная и оптовая торговля в России

Торговля в России пошла на спад после начала спецоперации и введения санкционной политики со стороны других стран, однако, в 2023 году торговый макросектор и другие отрасли отечественной экономики продемонстрировали сильный восстановительный импульс, пишет RuNews24.

Так, по данным издания, во II квартале 2023 года ВВП России увеличился на 4,9%, темп роста торгового макросектора составил 11%. Розничная торговля выросла на 9%, оптовая – на 12,5%. На это повлиял рост потребительской активности.

В розничной торговле на пищевую продукцию, включая напитки и табачные изделия, приходится 47%, на непродовольственные товары — 53%. В пятерку самых востребованных пищевых товарных групп входят мясо и мясопродукты – 7,6%; молочные продукты – 4,5%; кондитерские изделия – 3,7%; табачные изделия – 3%; хлеб и хлебобулочные изделия – 2,2%.

Самыми востребованными непищевыми товарными группами стали бензин и дизтопливо – 7,6%; автомобили – 6%; одежда – 4,5%; лекарства – 4,4%; косметика и парфюмерия – 2,8%.

Одной из тенденций в розничной торговле стало быстрое развитие онлайн-продаж. В июле продажи через интернет в годовом выражении выросли в 1,5 раза, их доля составила 10,2% от общего оборота розничной торговли.

При этом восстановление оптовой торговли происходит быстрее, чем розничной. Самым крупными продуктовыми группами в ней стали топливные продукты – 27,9%; пищевые продукты – 22,8% и непродовольственные потребительские товары – 13,6%.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Растущие бренды Дальнего Востока» до этого говорил, что необходимо обдумать и проработать ситуацию с торговлей российскими брендами.

Ранее в Якутии поделились планами сотрудничества с Китаем.