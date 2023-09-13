ВТБ запустит переводы в индийских рупиях

Банк ВТБ до конца сентября запустит трансграничные переводы в индийских рупиях для розничных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

По мнению члена правления ВТБ Святослава Островского, данная услуга будет востребована на фоне активизации делового сотрудничества между Россией и Индией, а также высокого туристического потенциала последней.

В комментарии отмечен растущий спрос на переводы в «мягких» валютах дружественных государств. Островский также отметил, что банк продолжает наращивать количество направлений для переводов. «Уже сейчас в числе доступных направлений – Китай, Вьетнам, Иран, почти все участники СНГ», — подытожил он.

Максимальная однократная сумма составит 20 млн рублей, комиссия — 1% от перечисляемой суммы. Деньги поступят получателю в Индии в течение двух рабочих дней.

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