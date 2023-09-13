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«МегаФон» выходит на рынок Киргизии

Офис российского оператора откроется в Бишкеке

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В октябре «МегаФон» откроет офис в Бишкеке, до конца 2023 года планируется запуск ряда пилотных проектов, сообщает пресс-служба компании.

Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, который будет совмещать позицию с должностью директора «МегаФона» по национальным проектам.

«У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии», — сказал он.

Как рассказали в компании, в портфеле МегаФона есть ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. В реализации проектов задействованы как технологии связи (например, NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми реализуются проекты.

Одним из проектов является экологический мониторинг. Платформа «МегаФон Экология» в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные о состоянии окружающей среды. Она прошла успешную апробацию в ряде регионов России: ХМАО, Коми, Удмуртии, а также работает в Узбекистане.

При помощи «МегаФон Экология» в Камчатском крае разрабатывается контроль ключевых параметров водной среды Тихого океана, а в Нижегородской области - реки Волга.

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