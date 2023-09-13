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Сбер готов поддержать инициативы по устойчивому развитию стран БРИКС

Александр Ведяхин рассказал о перспективных проектах со странами БРИКС

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ВЭФ

В рамках БРИКС нужно формировать площадку для обмена мнениями по актуальным проблемам — Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов БРИКС, рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Другими важными инициативами в этой сфере могло бы стать создание Рейтингового агентства, единого фонда СleanTech — чистых технологий, считает он.

«Наконец, большой потенциал я вижу у единого рынка «зеленых сертификатов». Буквально на днях мы представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать как раз такие сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников. Сбер уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе. А на ВЭФ мы подписали соглашение с «ЭН+ ХОЛДИНГ», в рамках которого планируется выпуск 400 тысяч таких сертификатов», — рассказал первый зампред правления Сбера.

В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и продвигать эти инициативы, а Сбер, по словам Ведяхина, надеется быть центром компетенций по ним и помогать внедрять их в жизнь.

Ранее на сессии ВЭФ Сбер собрал представителей стран БРИКС. В рамках нее спикеры обсудили вызовы глобального потепления и изменения климата, а также комплексные меры по митигации их последствий, обменялись опытом осуществления энергоперехода и обеспечения устойчивости экономик своих стран, рассмотрели новые возможности для сотрудничества в области зеленых инноваций и низкоуглеродного развития и обозначили ведущую роль передовых технологий в достижении социального прогресса.

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ВЭФ-2023
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