Кабмин поддержал законопроект о переселении малоимущих в квартиры по соцнайму

Правительство России одобрило законопроект Министерства строительства о переселении малоимущих граждан, проживающих в аварийных домах, в квартиры по договору социального найма вне очереди. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на копию решения правительственной комиссии.

По информации газеты, аренда от государства будет составлять символическую сумму в 20 рублей за квадратный метр. В документе также указано, что предоставление помещений по договорам социального найма вне очереди будет распространяться как на нанимателей, чье нежилое имущество также обеспечено таким договором, так и на собственников, если их единственное жилое помещение признано непригодным для проживания в установленном порядке и не подлежит ремонту или реконструкции.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что исключение составят жильцы домов, земельные участки которых были изъяты для государственных или муниципальных нужд. Член Общественного совета при Министерстве строительства и президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева сообщила «Известиям», что переселенцам будет предоставляться новое равноценное жилье, если территория была изъята для строительства дорог или комплексного развития территорий.

В мае 2023 года Министерство строительства РФ опубликовало соответствующий законопроект на едином портале публикации проектов нормативно-правовых актов. До заключения договора социального найма такие люди будут переселяться в жилые помещения маневренного фонда. В качестве альтернативы социальному жилью законопроект предлагает выплату компенсаций.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в действующие программы расселения аварийного жилья включены почти 118,9 тысячи квадратных метров, принадлежащих малоимущим гражданам, и еще почти 142,9 тысячи квадратных метров не включены. В связи с этим в документе отмечается, что «реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов».

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