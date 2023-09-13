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Глава нефтегазовой компании BP ушел в отставку из-за личных отношений с коллегами

Глава BP Луни ушел в отставку из-за сокрытия личных отношений с коллегами

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Depositphotos

Британец Бернард Луни, который с 2020 года возглавлял нефтегазовую компанию BP, подал в отставку из-за сокрытия своих прошлых личных отношениях с коллегами, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

«Он не предоставил подробностей о своих отношениях и признает, что должен был полностью раскрыть эту информацию. У нас в компании установлены жесткие ценности, и совет директоров ожидает, что все сотрудники будут следовать этим ценностям», — говорится в заявлении BP.

Бернард Луни, 53-летний ирландец, работал в BP с 1991 года, начав свою карьеру инженером. Он был назначен на пост генерального директора компании 1 июля 2020 года. В то же время Ашинклосс был назначен на свою должность в BP в 1998 году.

Во время своего руководства в BP Луни активно поддерживал более быстрый переход к низкоуглеродной энергетике. Это проявилось в планах по сокращению добычи нефти и развитию технологий в области электромобилей. Как отмечает Bloomberg, также акции BP с момента назначения Луни генеральным директором стали менее привлекательными по сравнению с конкурирующими компаниями, что частично связано с энергетическим кризисом в Европе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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