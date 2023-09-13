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Во Франции хотят приостановить продажи iPhone 12

AFP: во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения

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Apple

Французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В агентстве, осуществляющем контроль за радиочастотами во Франции (ANFR) указали, что аккредитованные лаборатории зафиксировали поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм, хотя стандартным считается показатель в 4,0 ватта на килограмм.

В ANFR призвали Apple как можно скорее принять корректирующие меры, чтобы привести уже проданные гаджеты в соответствие требованиям. В противном случае компании придется отозвать свою продукцию.

12 сентября Apple провела ежегодную осеннюю презентацию, где представила серию смартфонов iPhone 15 и пару новых часов – Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

До этого издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, писало, что Apple намерена прекратить производство новых экземпляров iPhone 13 Mini, самой новой на текущий момент модели в этой серии. Журналист допустил, что компания решила закрыть серию Mini из-за низкого спроса на нее. По данным MacRumors, на долю iPhone 13 Mini пришлось не больше 3% от продаж всех iPhone 13-й серии.

Ранее были раскрыты точные параметры iPhone 15.

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