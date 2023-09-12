Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз личных вещей для россиян

В Еврокомиссии смягчили запрет на ввоз личных вещей для россиян. Странам — членам ЕС следует сосредоточиться на исполнении положений о запрете на ввоз автомобилей с регистрацией в РФ, говорится в обновленных разъяснениях по вопросу интерпретации положений о запрете на ввоз из России широкого спектра товаров по перечню из так называемого приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.

Несмотря на то, что иные «товары» из регламента, то есть личные вещи россиян, формально также запрещены к ввозу, подчеркивается, что они вызывают «несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций».

До этого сообщалось, что запрет на въезд авто граждан России действовал и до пояснения Еврокомиссии. Якобы с 2022 года гражданам РФ запрещено въезжать на своих автомобилях на территорию ЕС, даже в туристических целях и на короткий срок.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции.