С сооснователя «Яндекса» Воложа не снимут санкции ЕС в ближайшие полгода

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Европейского союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель «Яндекса»... как ожидается, останется в списке еще как минимум на шесть месяцев», — сказано в сообщении.

27 августа сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос об исключении его из санкционных списков. Отмечалось, что соответствующий запрос рассмотрят официальные лица ЕС в сентябре. По словам людей из окружения бизнесмена, он рассчитывал, что сможет убедить Европейский союз не продлевать санкции, срок действия которых истекает 15 сентября.

До этого Волож выражал несогласие с решением России провести специальную военную операцию. Он покинул пост гендиректора «Яндекса» и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря Волож попрощался с коллегами.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявлял, что не знает, как выжить в Лондоне.