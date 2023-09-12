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В Турции призвали продолжить зерновую сделку

Партия Эрдогана: зерновую сделку нужно продолжить с РФ и Украиной под эгидой ООН

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Yoruk Isik/Reuters

Зерновая сделка должна быть продолжена при участии Москвы и Киева под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, передает ТАСС.

«Мы заявляем, что этот процесс [зерновая сделка] должен осуществляться с участием двух стран (России и Украины. — «Газета.Ru») под эгидой ООН. Запад ожидает, что обе стороны вернутся за стол переговоров», — сказал он.

Челик также отметил, что переговоры должны проходить при посредничестве ООН.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме говорил, что требования Российской Федерации по зерновой сделке до сих не выполняются. По его словам, в ведомстве ждут, «когда их исполнят».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что он продолжит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

Ранее Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке.

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