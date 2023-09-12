Россиянам объяснили резкое падение курсов доллара и евро

Инвесторы начали активно продавать доллары и евро, и это спровоцировало падение их курсов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Вероятно, кратковременный, но сильный провал котировок валют к рублю вызвала фиксация убытков тех, кто имел слишком большой объем позиций, и вынужден был сокращать их во избежание еще более серьезных потерь. Инвесторы начали продавать валюту. Это спровоцировало самоусиливающийся процесс падения котировок, в том числе за счет срабатывания автоматических приказов на продажу долларов и евро», — пояснил он.

В целом обстановка для курса рубля остается достаточно благоприятной, считает Бабин. В первую очередь, укрепление российской валюты возможно за счет увеличения продажи валюты экспортерами, в том числе обеспеченного наращиванием экспортной выручки. К тому же российские власти дали сигналы, что готовы к более жестким мерам в случае слишком быстрого обесценивания рубля, добавил он.

Курс рубля в начале торгов резко укрепился: доллар установил месячный минимум около 92,4 рубля, евро впервые с конца июля достигал 99,4 рубля, юань впервые с середины августа приближался к 12,65 рубля. Однако вскоре рубль быстро подешевел, выйдя в небольшой минус, но затем вернул часть утраченных позиций.

Ранее экономист Перепелица заявил «Газете.Ru», что российские власти могут удержать курс доллара на уровне 85-90 рублей.