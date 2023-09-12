ФАС обнаружила сговор на торгах по поставкам продуктов в соцучреждения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор на торгах по поставкам социально значимых продовольственных товаров в соцучреждения на сумму более 2,7 млрд рублей и возбудила дело. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС предполагает, что компании ООО «АСТ Сервис» и ООО «Веста» заключили сговор для «поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания». В том числе речь идет о позициях из списка «социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

По мнению антимонопольщиков, компании смогли победить на торгах путем представления в составе заявок мнимых двусторонних договоров. Закупки проходили для нужд бюджетных медицинских и иных социальных учреждений Москвы и Московской области. В пресс-службе пояснили, что в случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Там добавили, что ФАС продолжит контролировать ситуацию на социально значимых рынках на предмет наличия антиконкурентных соглашений или согласованных действий.

Верховный суд РФ 10 июня постановил, что ценовой сговор может быть установлен по ряду формальных признаков, а согласованный Федеральной антимонопольной службой договор конкурентов о сотрудничестве не гарантирует защиту от претензий.

Минимальный штраф за участие в картеле составляет 40 тыс. рублей, максимальный — 5 млн рублей.

Ранее ФАС собралась проверить поставщиков топлива в России.