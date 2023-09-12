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Raiffeisen Bank зарегистрировал новые торговые марки для России

В Raiffeisen допустили ребрендинг российской «дочки» после продажи или выделения

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Shutterstock

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает вариант ребрендинга своей дочерней компании в России после ее возможной продажи или выделения из состава группы. Об этом сообщает австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на представителя RBI.

«Скорее всего, в ходе продажи или выделения [российской «дочки»] произойдет ребрендинг, и нужно быть готовым к любым обстоятельствам», — приводит издание слова представителя банка.

В RBI также подтвердили, что их российское отделение зарегистрировало в Роспатенте четыре новых товарных знака, не содержащих прямой отсылки к бренду Raiffeisen. Это может говорить о подготовке к ребрендингу.

Напомним, Raiffeisen работает в России с 1996 года и является «дочкой» одной из крупнейших австрийских банковских групп Raiffeisen Bank International AG.

Глава RBI Йоханн Штробль в прошлом месяце отмечал, что банковская группа рассматривает варианты либо выделения российского бизнеса в отдельную структуру, либо его продажи. При этом продажа возможна только не попавшему под санкции покупателю.

Ранее RBI объявила о намерении уйти из России весной 2022 года после начала спецоперации на Украине.

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