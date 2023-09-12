«Почта России» стала партнером мультиспортивного турнира

«Почта России» и проект «Игры Будущего» договорились о сотрудничестве в сфере развития новых видов соревновательных дисциплин, сообщил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Партнеры заключили соглашение на полях VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Мы рады принять участие в продвижении нового формата международных мероприятий, стать частью сильной команды организаторов. «Почта России» готова помочь сделать первый фиджитал-турнир настоящим праздником для болельщиков и спортсменов со всего мира», – уточнил генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков.

Игорь Столяров отметил, что цель проекта – создать комплексный инновационный продукт в глобальном масштабе с лояльной и постоянно растущей многомиллионной базой клиентов и партнеров по всему миру.

«Вместе с «Почтой России», которая на протяжении десятилетий поддерживает развитие информационных технологий, помогает в проведении массовых и профессиональных спортивных мероприятий, мы уверены, что сможем реализовать самые масштабные цели и задачи», — сказал Столяров.